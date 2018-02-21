未来两岸关系 蔡英文：取决双方能否互释善意

台湾海基会、陆委会与经济部今天（21日）举办台商春节联谊活动，总统蔡英文致词时表示，面对两岸的新情势，我们始终坚持承诺不变、善意不变，不会走回头路。台湾一定会善尽对区域安全的责任，维持一个稳定、具一致性、可预测的两岸关系。两岸关系的未来动向，取决在双方能否互释善意，并且能够良性互动。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文表示，两岸关系的和平发展，不只台商朋友高度关切，也是所有国人同胞关注的焦点。区域的和平稳定与发展，两岸关系是当中最重要的关键。前年520她所做出的承诺，是释出最大的善意，也是两岸和平稳定与发展的最有力保证。

蔡英文指出，过年前的花莲震灾中，有来自中国大陆的旅客受到伤亡。在人道救援上，两岸没有距离。我们尽了最大努力，对伤亡者以及他们的家属，我们也能感同身受，尽我们的全力来协助及善後。

蔡英文说，她也要特别感谢许多身在对岸的台商朋友们，对家乡的真心关怀，为花莲震灾慷慨解囊，捐款帮助受灾乡亲早日恢复生活，各位的送暖和善行义举，也印证了心连心的乡梓之情、同胞之爱。

蔡英文表示，刚度过的农历春节，更是两岸最重要的节庆。两岸间相近的习俗，透过人民交流及媒体传播，确实拉近了彼此之间心理的距离。这段时间不论是台商朋友返乡，或是对岸的朋友来台湾旅游，在在显示两岸经济和社会互动的频繁。这就是两岸经过数十年来，交流互动所累积的成果。她相信两岸的领导人都有责任和智慧，共同珍惜这样得来不易的成果。

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