台东部海域规模5.6地震 全台有感

台湾中央气象局发布地震报告，今天（22日）上午7时10分，在台湾东部海域（花莲县政府南方69.6公里），发生芮氏规模5.6有感地震，地震深度32.8公里。
台湾联合报报道，各地最大震度：台东5级、花莲4级、嘉义县3级、南投3级、高雄3级、云林3级、台中3级、宜兰2级、台南2级、嘉义市2级、苗栗2级、桃园2级、新竹县2级、屏东1级、新竹市1级、台北市1级、新北市1级。
台铁局说，花莲县玉里地震站东方38.64公里处，发生芮氏规模5.7地震，光复3级，丰田=瑞穗间按3级规定办理。
台湾中央气象局发布地震报告，今天（22日）上午7时10分，在台湾东部海域（花莲县政府南方69.6公里），发生芮氏规模5.6有感地震，地震深度32.8公里。
台湾联合报报道，各地最大震度：台东5级、花莲4级、嘉义县3级、南投3级、高雄3级、云林3级、台中3级、宜兰2级、台南2级、嘉义市2级、苗栗2级、桃园2级、新竹县2级、屏东1级、新竹市1级、台北市1级、新北市1级。
台铁局说，花莲县玉里地震站东方38.64公里处，发生芮氏规模5.7地震，光复3级，丰田=瑞穗间按3级规定办理。
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