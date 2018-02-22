港冬季流感 开学日近 幼童口罩卖断货

在香港，农历年假即将结束，学生们最快本周五（23日）或下周一（26日）重返校园。食物及卫生局局长陈肇始在本周一指出，流感高峰期将会持续一段时间，而教育局未计划推迟复课，为防止子女感染流感，家长近期纷纷抢购“防疫三宝”——口罩、消毒搓手液及消毒湿纸巾。港九药房总商会副会长刘爱国指，儿童口罩的销量比往年上升约两成。

据香港01报道，当局指流感仍维持在高活跃度，预料高峰期仍会持续一段时间。虽然陈肇始指，政府宣布提早让小学和幼稚园放年假后，儿童流感入院个案明显减少，但年假期间流感疫苗持续短缺，政府加订的另外4.4万剂流感疫苗也预料在3月中才抵港，学童相继复课，校园再次大规模爆发流感的风险仍然存在。

复课在即，家长们开始为子女准备个人卫生用品预防流感。港九药房总商会副会长刘爱国指，口罩的销量较往年上升了两至三成，在过年前儿童口罩的销量也上升了约两成，但整体并无出现如2003年SARS期间般缺货情况，因为现在每家会有少量口罩备用。他还说，不少学校于下周初开学，预计未来几天会陆续有家长到药房购买口罩，销情应该会向好。

至于其余“两宝”，即消毒搓手液及消毒湿纸巾的销情，刘爱国称，两样物品的销量和往年差不多，不过他留意到近年有较多家长会选购可扣在背囊外侧的迷你樽装消毒洁手液，小朋友喜欢之余，使用起来也很方便。刘爱国指，“防疫三宝”的来货价没有太大变动，据他了解各物品也没有加价，但今日（22日）起天气再度转冷，市民的抵抗力转弱，可能会有较多人光顾药房购买防疫用品及感冒成药。

记者今日走访铜锣湾10间药房及个人用品连锁店，当中包括3间万宁及2间屈臣氏，以寻找儿童口罩。记者发现，虽然市面上为7至14岁中童而设的口罩(尺寸约为14.5x9厘米) 未见断货，但为6岁或以下而设的幼童口罩(尺寸约为12x7厘米)，则在10间店铺都未能买到。有万宁职员表示，因为流感高峰期，购买口罩的人较以往多，其中幼童口罩已断货3至4日，暂时未知何时回货。

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