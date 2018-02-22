陈师孟上任后第一案 将查司法节讽扁舞台剧

台湾监察委员陈师孟上任前因为一席“要严打办绿不办蓝的法官”争议言论引起关注，陈师孟21日接受媒体访问时表示，2009年司法节庆祝大会，检察官编导舞台剧讽刺前总统陈水扁，蓄意影响社会舆论，影响台湾国际形象，他将调查司法官是否有违失，干预司法审判的公正性，这也是陈师孟上任后调查的第一案。

台湾中时电子报报道，2009年台湾法务部与司法院合办司法节庆祝活动，法官、检察官演舞台剧，有人还模仿陈水扁收押的场景，高喊司法迫害、法警打人。

陈师孟表示，舞台剧上演的时间就在扁案开庭的前几天，蓄意影响社会舆论，制造对被告不公平的社会氛围，意图影响社会对被告的观感。他说，前总统马英九的老师、美国纽约大学教授孔杰荣曾接受媒体访问对此表示不可思议，把台湾多年来的转型正义一笔勾销，经济学人杂志也评论这是很可耻的事。

陈师孟指出，台湾的检察官、法官缺乏教育，以为让嫌犯、受刑人吃好睡好就是人权，却用表演的方式戏谑嫌犯，实际上是最不尊重人权，也违反国际两公约，时任北检主任检察官庆启人、法务部长王清峰对此都视若无睹、避重就轻，但这事件是对嫌犯人格的侮辱。陈师孟说，他已立案调查此案，将调查司法官有无违失，对于干预司法审判的公正性、造成台湾国际形象受损等方面有无行政责任。

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