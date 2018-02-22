春节中国游客去了68个国家和地区 人均花费6000元人民币

中国春节假日在22日正式结束。澎湃新闻报道，综合通讯运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门提供的数据，经国家旅游局数据中心综合测算，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙江等省份接待游客人数居前十位。

中国国家旅游局表示，春节旅游市场整体呈现“假日市场持续增长，全域旅游如火如荼”“入出境市场齐头并进，旅游传播中华文化力度加大”“厕所革命开枝散叶，境内外游客交口称赞”等特点。

其中，在出境游方面，国家旅游局数据显示，春节期间，中国游客从近200个国内主要城市到达全球68个国家和地区、730个国内外城市。东南亚仍是春节期间出境游客最多的目的地，阿根廷、墨西哥等远程出境目的地在春节期间也大受欢迎。

家庭游、定制游和团队游均有增长，游客更注重休闲度假，强调深度体验。从携程网预订数据看，跟团游和自由行分别占52%和48%。85、90后占比近50%，开始主导出境旅游市场格局。

根据同程国旅与同程艺龙联合发布的《2018春节黄金周旅游与出行消费盘点》，今年春节黄金周期间出境游的人均花费水平超6000元（人民币，下同）。在旅游消费水平上，游客用于购买旅游产品（交通、住宿、线路等）的人均支出接近4000元，相比往年进一步提高。

出游品质的提高不仅体现在人均花费水平上，还表现在线路、目的地的选择上。除了交通、住宿等“硬件”消费水平有明显提升外，游客在线路的选择上不再只盯着热门目的地，而是对一些相对小众的目的地兴趣大增，同时对于线路附带的服务、导游水平、餐食及行程安排等均提出了更高的要求。部分出游经历丰富的消费者越来越倾向于“大众目的地深度游，小众目的地个性游”，多元化需求趋势明显。

免费阅读30天