张扣扣案进展：法院将对当年张母案再合议

陕西省汉中市南郑区人民政府官方微博昨晚（21日）发布《汉中市南郑区新集镇“2·15”杀人案情况通报》称，嫌疑人张某某因对1996年王正军故意伤害其母致死一事怀恨在心，伺机报复王家，以致发生“2·15”3人死亡案件。此外，南郑区新闻办相关工作人员称，南郑区法院已经将此事向陕西省高院汇报，省高院高度重视当年案子，已经委托市中院合议庭进行再次合议，有了最新结果会进一步通报。

新京报报道，由于“2·15”案件引起巨大关注，1996年王正军故意伤害张母致死案判决书中关于原告未请律师、被告人量刑及民事赔偿数额等引起巨大争议。对此，律师认为，就判决书显示的内容来看，上述争议点均在法律允许范围内。

通报披露，2018年2月15日12时20分许，汉中市南郑区新集镇王坪村14组（原三门村2组）发生一起杀人案件，犯罪嫌疑人张某某（男，35岁）持刀将邻居王自新（男，71岁） 及其长子王校军（47岁）当场杀死，王自新三子王正军（39岁）被刺伤后抢救无效死亡，张某某作案后潜逃。

犯罪嫌疑人张某某，男，汉族，1983年1月6日出生，初中文化，未婚。据公安部门调查证实：他于2001年至2003年在新疆武警部队服兵役，退役后外出务工，于2017年8月回家。张某某对1996年王正军故意伤害其母致死一事怀恨在心，伺机报复王家。今年2月15日，张某某在自家楼上观察到王自新、王校军、王正军和亲戚都回到其家中并准备上坟祭祖，张某某戴上帽子、口罩，拿上事先准备好的单刃刀尾随跟踪伺机作案。

在王校军、王正军一行上坟返回途中，张某某持刀先后向王正军、王校军连戳数刀，随后张某某持刀赶往王自新家，持刀对坐在堂屋门口的王自新连戳数刀，致2人当场死亡，1人重伤抢救无效死亡。然后张某某返回自己家中，拿上菜刀和事先装满汽油的酒瓶，将王校军的小轿车玻璃砍破，在车后座及尾部泼洒汽油焚烧，之后张某某逃离现场。

通报显示，2月16日21时许，犯罪嫌疑人张某某欲潜回家中取钱，被巡逻民警、武警发现后翻墙趁夜逃脱，随即警方再次组织地毯式大搜捕行动。2月17日7时45分，自感逃跑无望的犯罪嫌疑人张某某到新集派出所投案自首。

据当时南郑县法院判决书显示：1996年8月27日，犯罪嫌疑人张某某之母汪秀萍因琐事与邻居王正军、王富军（王自新二子）发生争吵并撕打，汪秀萍遂拿一节扁铁在王正军左额部及左脸部各打一下，王正军即捡起一根木棒朝汪秀萍头部猛击一下，致其重伤后死亡。

因王正军未满18周岁，且能坦白认罪，其父已代为支付死者丧葬费用，加之被害人汪秀萍对引发本案起因上有一定的过错行为，应当对被告人王正军从轻处罚。法院以故意伤害（致人死亡）罪，判处王正军有期徒刑7年。

关于民事赔偿部分，被告人王正军的犯罪行为给附带民事诉讼原告人张福如造成的经济损失应予赔偿，但鉴于被告人王正军系在校学生，又未成年，且家庭经济困难，确实无力全额赔偿，故酌情予以赔偿。宣判后，检察机关在法定期限内未提起抗诉，被告人王正军及附带民事诉讼原告人张福如均未提起上诉，该判决即发生法律效力。

目前，公安机关对“2·15”杀人案正在进一步调查。

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