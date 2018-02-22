中国农村兴起“教育移民潮”：举家搬迁逐渐増多

据澎湃新闻报道，春节返乡发现，越来越多的中国农村父母开始将孩子送往城里读书。为了方便孩子上学，有经济条件的家庭在县城买房，一些家长还专职陪读。而举家迁入教育条件更好的地区，成为农村教育的新动向。

报道指，河南省滑县是个典型的农业大县，城镇化率不足30%，大部分居民都居住在农村地区。近些年，子女教育受到当地父母的重视，“教育移民”现象愈加盛行。

仝先生一家属于较早“移民”的家庭。仝先生原本住在距离县城15公里外的某村庄，家里有3个孩子，为了让子女接受到更好的教育，他在县城新区置下一处房产，并于2014年举家迁入。县城的开销虽高，但让仝先生欣慰的是，孩子进入县城学习这几年，成绩都不错。据仝先生介绍，女儿所在的学校，班上50多人，大部分孩子都来自农村，其中很多学生的家长都陪在身边，照顾起居，督促学习。二儿子所在的小学，情况也基本类似。

在农村学生大量流入县城的同时，乡村学校则面临生源的流失。滑县乡村教师裴老师说，“我们周边的几个村，大约有1/3的学生流向了县城。”她介绍，十几年前，学校学生最多时，一个年级能收6个班，每个班有70多名学生，教室里挤都挤不下。但近几年，除了受适龄学生减少的影响，很多父母选择将孩子送往20公里外的县城读书也是生源减少的原因。现在，初中一年级只有3个班，每班不足40人。

裴老师称，农村地区的生源流向城市，这个现象一直都有，只是近几年愈发明显。“这就是一个趋势，农村的学生去县城，县城的孩子去市里，市里的孩子去省城。向教育条件更好的地方流动，也很正常。”

另外，之前只有在城市才能听到的“学区房”一词，在年轻的农村父母中间，也反复被提及。春节前一个月，只身在外工作的魏先生提前返乡，决定留出足够的时间，在县城看房子。为了让在农村上学的两个孩子接受更好的教育，魏先生最终在靠近某知名中学的小区，买下一套135平方米的学区房，“现在农村人在县城买房很普遍，很大的一个原因就是为了子女教育。这个小区靠近学校，以后孩子上学方便。”

滑县某楼盘的销售经理郭飞（化名）说，学区房的提法，在近几年渐渐被农村的年轻父母所接受，很多人买房都会询问小区划入哪所学校。县城一些可以划入知名中小学入学范围的楼盘，都在售楼部显要位置、县城交通干道宣传“学区房”概念。

免费阅读30天