西藏大昭寺火灾 官方称排除人为因素

拉萨市官方表示，西藏拉萨大昭寺17日发生的局部火灾未造成人员伤亡，释迦牟尼12岁等身像完好无损。公安机关初步调查排除了人为因素，具体原因正在调查当中。

新华网报道，17日18时40分左右，拉萨大昭寺供奉有释迦牟尼佛像的后殿二楼右侧通风室着火。据拉萨市副市长贡扎曲旺介绍，明火扑灭后，消防人员为防止通风室坍塌以及死灰复燃，保护性移除了2013年修复的后殿金顶，并在后殿内采取保护措施，搭建支架和隔板，确保后殿释迦牟尼佛像安全。

拉萨市公安消防支队工程师洛松格来说，受损的通风室为后殿二楼右侧，过火面积50平方米左右。

文物专家组成文物保护组，对寺庙文物损失情况进行了调查核实。西藏自治区文物局文博处处长贡布次仁说，寺内供奉的释迦牟尼12岁等身像完好无损，主体建筑完好无损，登记的6510件文物无任何损失。过火点通风室是上世纪80年代后维修建筑，内部未存放任何文物。

火情扑灭并消除复燃隐患后，大昭寺于2月18日9时45分正常对外开放。

据记载，大昭寺供奉的释迦牟尼12岁等身像，是唐朝文成公主进藏时带来的，为藏传佛教各教派所尊崇，每年都有大量朝佛群众前来朝拜。

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