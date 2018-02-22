美智库报告：大陆可能抢在台湾宣布独立前发动突袭

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）20日发表最新报告指出，国际强权已有70多年未开战，在中俄崛起挑战美国之际，这些强权间很可能出现突发行动（surprise，或称意外行动），报告中列举了四大类18种的可能突发行动，其中包括中国大陆突袭台湾、美国东亚盟国系统崩溃等。

据台湾联合报报道，对于报告中提到大陆可能突袭台湾，台总统府发言人林鹤明说，没有特别评论，但他强调，一个正常的国家，应不会以动用暴力的方式，去破坏区域安全，伤害区域稳定与各国的共同利益。很清楚的是，维持两岸与区域间的和平稳定、确保人民福祉，是区域各方包括两岸在内共同的责任与目标。

林鹤明说，作为国际社会一员，任何升高军事态势等等可能对区域安全稳定与两岸关系造成冲击伤害的行为，都不是有责任感的做法，国际社会也不乐见。

CSIS的这份报告长达百页以上，原文标题是“避免因应强权冲突中的突发行动”（Avoiding Coping with Surprise in Great Power Conflicts）。该中心在标题上特意划掉“避免（Avoiding）”这个词，改成“因应”，呼应文中所说，美国此时应积极因应强权间的突发行动，因为这类突发行动已是无法避免。

报告中考量了三因素，指出美国目前处境堪忧：一是美国享受约20-30年军事绝对优势后，如今中俄两国可在所有战争领域挑战美国，特别是在中俄的近海区域；其次，大国间多年和平令美国产生持久安全的错觉；再者，科技的发展改变了战争的形式。

报告中把突发行动分成四类：战略、技术、作战原则、政治／外交，其中大陆侵台属战略性质突发行动，也就是突袭。报告还具体说明，大陆会抢在台湾可能宣布独立前，对台发动突袭，届时解放军会在台岛周围建立“区域阻绝／反介入”区，但不会攻击太平洋美军。美国多数盟国届时会呼吁谈判，且宣布中立，而美国在这种不利情况下，会决定不发动反击。

报告引述美国政治与国际关系理论家艾利森（Graham Allison）的说法指出，回顾过去，中国大陆在1950年加入韩战时，才刚结束内战不久，当时中国还没有核武，却迎战美国这个核武大国；如今崛起的中国与现状下的美国之间，战争风险高。

同属战略类的突发行动还包括：俄国向波罗的海国家发动闪电战、大陆攻击越南。

报告中还说，大陆可能对美军发动威慑性网络战，在袭台前利用骇入银行帐户、谣言、伪造影音等手段，干扰美军的注意力。此外，在大陆袭台前，大陆还可能透过暗杀美国领袖，使得美国在台行动看上去失去合法性。

台国防部表示，有关媒体报道臆测内容，国防部不作评论。但军方因应外在威胁，从未松懈战训本务，本“料敌从宽，御敌从严”理念，积极推动国防自主，提升战力。进一步强化联合作战能力，完善整合“作战指管”与“情、监、侦”系统。并持续运用创新不对称思维，发挥应变制变效能，有信心与能力确保国家安全与区域稳定。

免费阅读30天