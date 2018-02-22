王祖蓝：艺人遭封杀非官方政策 将以政协委员身份助港艺人

香港艺人王祖蓝上月获委任为广西政协委员，他昨天（22日）接受电视节目访问时说，近年香港艺人遭内地封杀，并非政策问题，但他表示，希望在政协的位置上，解决内地收窄香港艺人言论的气氛，化解两者的矛盾和误会。

据香港01网站报道，王祖蓝接受港台电视31访问时表示，近年赴内地发展演艺事业，是因过往内地较少游戏和模仿形式的综艺节目，自己则在获邀到内地参与节目时，正好赶上内地综艺节目的热潮。他还说，他在内地开设工作室，是效法内地艺人，以工作室处理自己事务，但随后许多香港艺人也陆续与他的工作室签约。

对于近年如邓紫棋等不少香港艺人，被指赴内地发展后失去“香港味”，王祖蓝笑言，他自己有为邓紫旗的广东话歌填词，指邓有顾及香港市场。他表示，在香港受欢迎的作品，在内地未必受欢迎，因此“本土味”有好处也有坏处。他表示，近年“香港味”渐渐只强调“本土”，失去国际性，反观内地市场越来越国际化，常邀请日韩及美国团队合作，他则鼓励港人北上，因赴内地除可吸收内地养分，也可透过内地的窗口，弥补近年香港由强转弱的国际性合作。

王祖蓝说，前年他在抗战胜利70周年阅兵当日，在微博贴“敬礼照”等政治表态，是由于近年新媒体运作下，艺人遭到网民批评会被大肆报道，“逼得艺人要小心，这个是无可厚非。”不过，他否认赴内地发展时，因承受很大压力而要在国族议题上表态。

至于近年何韵诗、黄秋生、张敬轩等香港艺人被内地封杀，王祖蓝认为，并非官方政策直接封杀艺人，但反问，当事情（封杀）成为传言，老板和电视台还敢不敢用？他也表示，如内地有收窄香港艺人言论的气氛，作为政协希望解决这种气氛。

对于外界有人指艺人担任政协委员是政治花瓶，王祖蓝表示，自己在两地文化交流，促进艺术节、剧场表演等方面有做工作，作为广州政协，他也尝试联合广西粤语市场，并与当地掌管广播和演艺文化的官员沟通。

谈到香港的政治事件，王祖蓝表示，自己怕被人认为是宣传或被攻击，因此没有高调关注本地政治。对于年轻一代抗拒中国人身份，王祖蓝称，自己在殖民政府下接受教育，也曾到北京学戏曲，以往有许多两地文化交流，政治上不太敏感，但现时政治争拗蔓延，令他连带学生到内地交流也担心会被指别有目的，这种情况会扼杀年轻人发展。

王祖蓝引述黄沾名言寄语港人，指世上没有怀才不遇的人，许多“怀才”的港人，应“强调本土，同时要放眼国际，包括中国。”

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