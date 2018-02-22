王健林新年团拜会：扭转局面 30周年要唱万达之歌

大连万达集团今天（22日）循惯例举行2018年新春团拜会，董事长王健林做了简短致辞，王健林表示，万达去年经历了风波，但是万达经受住压力，经受住风波，并且通过自己短短半年的努力，基本上扭转了局面。

据澎湃新闻报道，王健林称，“这场风波使我们认真彻底地调整我们的经营战略，甩掉一些过重的包袱，彻底发展轻资产为主的战略，同时兼顾重资产，现在已经见到一些成效。”

王健林还透露，万达在2018年在资本方面也要有一定突破。希望以优异的成绩来庆祝万达三十周年，三十周年要一起唱万达之歌。

王健林2018年新春团拜会致辞全文：

跟过去惯例一样，每年的年会是拜个早年，团拜是拜个晚年。所以今天团拜会的第一项、也是最重要的一项内容，就是利用这次机会，给在座各位、并向全集团所有员工拜年。正月里是新年，正月里都是年，正月里拜年都不晚，何况现在还没过十五，正儿八经在年里边，所以在这里给大家拜年，祝大家狗年旺旺旺！顺顺顺！康康康！

第二，风雨过后见彩虹。周华健有首歌，不经历风雨怎能见彩虹，万达去年经历了风波，但是任何事物都有两重性。这场风波从另外一个侧面证明，万达真是一个优秀的企业。在骤然而来的压力和冲击面前，万达经受住压力，经受住风波，并且通过自己短短半年的努力，基本上扭转了局面。2018开年以来，大家已经看到我们一系列的动作。接下来，我们还有一系列良好举措，会逐步呈现给社会。这场风波恰恰证明万达是优秀的企业、是经受得住冲击的企业，中国企业特别是大型企业，能够承受住如此冲击的，我看不多。这点对万达来讲，坏事变好事，这场风波使我们认真彻底地调整我们的经营战略，甩掉一些过重的包袱，彻底发展轻资产为主的战略，同时兼顾重资产，现在已经见到一些成效。今年我们也提出了更高目标，希望万达在新的一年更好。

第三，希望以满堂红的成绩迎接万达三十年。今年对万达来讲是十分重要的。今年八月是万达三十周年，人生有几个三十年？ 三十年是世界长寿企业的起点，是我们新的起点。怎么迎接呢？就是以实际行动、以更优异的成绩，我希望用满堂红的成绩来迎接万达三十年，我们到青岛去开我们的年会。今年我们还有一系列具有积极意义、节俭、实用、能表达我们心情的庆祝活动。希望各个系统加紧努力，开年就紧张工作。刚刚充完电，回来就紧张工作，不能说等下半年才去冲刺，争取有余量。我希望大家、特别是总裁办公室，一个月一个月盯工作，大家全部以合格、甚至超额的任务来迎接万达三十年。今年除了在实际工作上做出成就外，在资本方面也要有一定突破。

总而言之，希望我们以优异的成绩来庆祝万达三十周年，三十周年我们一起歌唱万达之歌，这首歌正在创作中，作品怎么样，有待大家检验。

再一次祝各位新年发大财！工作顺利！身体健康！

谢谢大家！

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