台大前校长孙震：蔡英文当总统 做的事伤害很多人

台湾大学今天（22日）举行春节团拜，首次四位前校长同时出席，对教育部“卡管”事件发表谈话。台大前校长孙震率先开炮，指蔡英文就任总统后，她做的每件事情都伤害社会上很多人，动摇社会国家的基础，打击社会对她的信心。孙震更问蔡英文总统，“下一步难道要打击自己的母校吗？打击台湾的学术界吗？”

台大准校长管中闵原定2月1日上任，因独董、学术伦理等风波，虽经台大校长遴委会确认当选资格“毫无疑义”，台教育部却迟迟不核定。

台湾联合报报道，孙震致词时首先无奈笑说，他参加春节团拜已经40多年了，“很久没看到这么大阵仗”。今年是台大创校90周年，对人来说，是进入衰老期，但对于台大而言，正是应该是有所发挥的时候。

孙震表示，校长遴选办法是根据大学法依法办理，1月5日遴委会推选出新校长报到教育部，教育部直到现在还没发聘，这么简单的一件事，为什么不能处理？教育部这样做，究竟是要打击管中闵？还是台大？还是台湾高教？“我真的是难以了解”，也不免令人怀疑，教育部是在秉承上级命令吗？是在执行上级意志吗？

孙震指出，遴委会有3位是教育部代表，难道潘文忠部长不会问问次长姚立德吗？21位遴选委员都是菁英中的菁英，“我们的国家难道不信任这21位学术菁英的决定吗？”他痛批，这个社会已经失去尊重和信任，文化的基础开始动摇，一旦这样下去，国家的前途非常悲哀。

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