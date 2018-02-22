春节期间北京PM2.5平均浓度同比降19.6%

据北京市环保监测中心消息，今年春节期间(除夕-初六)，北京PM2.5平均浓度为78微克/立方米，相比去年同期，同比降低19.6%。

中新网报道，今年是新修订的《北京市烟花爆竹安全管理规定》实施的头一年，按照新规，北京五环路内全面禁放，五环路外也并非随处可“放”，文保单位、交通枢纽、易燃易爆危险品储存场所等16类区域均被“标红”。

据北京市环保监测中心介绍，今年春节期间，北京空气质量前期和后期较好，中期空气污染状况较重，但未发生空气重度污染天气。

级别分布上，今年春节期间(除夕-初六)共有1天优、2天2级良、2天3级轻度污染、2天4级中度污染。与去年同期相比，重污染发生天数少1天，达标天数持平。

在平均浓度上，今年除夕至初六PM2.5平均浓度为78微克/立方米，去年同期浓度为97微克/立方米，平均浓度同比降低19.6%。

这其中，除夕夜间，北京市PM2.5平均浓度为201微克/立方米，上年为426微克/立方米，浓度下降225微克/立方米，降幅52.8%，浓度改善及降幅均显著。

春节期间初三至初四，京津冀区域整体处于低压控制，天气较为静稳，区域污染较重；北京受不利气象条件和区域污染传输的一定影响，出现了2天四级中度污染，空气质量明显差于去年同期水平。

北京市环保监测中心介绍，整体来看，今年春节假期尽管受到不利扩散条件及区域污染的影响，北京空气质量还是有较为明显的改善，表明北京市采取的多种减少烟花爆竹燃放的措施取得了明显效果。

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