习近平听取雄安新区规划编制情况汇报

中共中央政治局常务委员会今天（22日）召开会议，听取河北雄安新区规划编制情况的汇报。中共中央总书记习近平主持会议并发表讲话。

据中新社报道，会议认为，雄安新区规划编制工作取得重要进展。

会议强调，雄安新区规划和建设要全面贯彻中共十九大精神，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”。

此外，要贯彻高质量发展要求，创造“雄安质量”，在推动高质量发展方面成为中国全国的一个样板。

会议指出，要围绕打造北京非首都功能集中承载地，顺应自然、尊重规律，构建合理城市空间布局。要结合区域文化、自然景观、时代要求，形成“中华风范、淀泊风光、创新风尚”的城市风貌。

此外，要同步规划建设数字城市，努力打造智能新区。要坚持生态优先、绿色发展，努力建设绿色低碳新区。

会议强调，要按照国家部署建设一批国家级创新平台，努力打造创新驱动发展新区。要布局高效交通网络，落实职住平衡要求，形成多层次、全覆盖、人性化的基本公共服务网络。

会议也要求，要深化规划内容和完善规划体系，尽快研究提出支持雄安新区加快改革开放的措施，适时启动一批基础性重大项目建设，确保新区建设开好局、起好步。

会议强调，建设雄安新区是千年大计、国家大事，要保持历史耐心，稳扎稳打，一茬接着一茬干，努力建设高水平的社会主义现代化城市。

据报道，会议还研究了其他事项。

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