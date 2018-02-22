复星收购法国最古老高级时装品牌 中企布局全球奢侈品行业

复星国际及其子公司（合称“复星”）今天（22日）宣布收购法国历史最悠久且现存的高级定制时装品牌Jeanne Lanvin SAS（“Lanvin”）。复星将成为Lanvin控股股东，助力旗下复星时尚集团布局全球时尚与零售行业。

据中新社报道，此次复星收购的Lanvin是法国最古老的高级时装品牌，由Jeanne Lanvin创建于1889年。

台湾女商人王效兰看好该品牌在亚洲的发展潜力，2001年收购了该公司大部分股权。

Lanvin目前在50多个国家运营，产品系列涵盖服饰、皮具、鞋具、配饰与香水，被誉为法国时尚界“皇冠上的明珠”。

复星时尚集团执行总裁程云表示，与Lanvin的合作为复星时尚集团注入了世界前沿的时尚元素，“中国正成为全球奢侈品市场的主要推动力，我们相信复星能够通过全球资源整合能力与专业实力为Lanvin赋能，同时保持该品牌法国及意大利制造的核心竞争力与历史价值。”

中国近年来在全球范围内经历着快速消费升级。据贝恩咨询此前发布的《2017年中国奢侈品市场研究》数据显示，中国内地奢侈品市场2017年增速达20%。

中国消费者在全球范围内的奢侈品消费同样实现强势增长，占全球市场份额的32%。

与此同时，中国企业也越来越多涉足全球奢侈品行业，与全球时尚与消费品牌寻求合作关系，如中国山东如意集团也于今年宣布收购瑞士奢侈品公司Bally International AG的控制性股权。

在Lanvin前，复星与Tom Tailor等品牌也有合作。

免费阅读30天