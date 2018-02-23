周立波在美再度出庭 笑容满面

中国脱口秀演员周立波因涉嫌藏毒持枪，在美国被大陪审团裁定起诉，当地时间22日，周立波在美国纽约长岛纳苏郡地区法院再次出庭。

据海外网报道，美国中文网报道称，当天的庭审出现小小的波折，由于法官哈林顿的缺席，原定于22日上午11点的庭审延时至当天下午2点。

报道指出，周立波22日还是在太太胡洁的陪同下，现身法庭，两人看上去相当轻松。虽然庭审延时了好几个小时，但周立波和太太的心情并没有因此受到影响。

庭审结束后，周立波在庭外还跟记者打趣说“一定要稳定情绪”，同时，他也对此前关于自己是精神状态不稳定的说法予以否认。在22日的庭审期间，法官哈林顿再次确认了下一次的审前听证日期。

周立波是在去年（2017年）1月因驾车违规被警方拦截，当时警方在他车上搜出了手枪和毒品，于是当场逮捕了他及同车的唐爽。去年12月份，长岛纳苏郡地区法院以五项刑事罪名正式起诉周立波。

据早前报道，2月1日，周立波在长岛纳苏郡刑事法院出庭。庭审中，周立波美方律师向法院请求，因周立波情绪不稳无法进行听证。周立波律师表示，周立波无罪，会继续上诉。经周立波代理律师与法官沟通，法官宣布将于22日再次开庭。

周立波被控的五项罪名包括二级非法持有武器、非法持有枪械、四级非法持有武器、七级非法持有管制药物及违反交通法规。若罪名都成立，他将面临3年半到15年监禁。周立波一直透过辩护律师坚称自己无罪。他早前还透过个人微博发表长文，表示被控罪不代表有罪，他从未认罪，甚至连认轻罪换轻判结案的想法也没有过。



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