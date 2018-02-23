中国央行批准在深圳设立“百行征信”

2月22日，根据中国央行网站、多家上市公司公告，中国人民银行发布“设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表”，百行征信有限公司已由中国人民银行“银征信许准予字[2018]第1号”批准获得个人征信机构设立许可，营业场所为广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心E栋，许可有效期三年，至2021年1月31日。百行征信法人代表、董事、监事、高级管理人员任职资格也同时获得核准。

据21财经搜索报道，百行征信注册资本10亿元，主要股东及其持股比例分别为中国互联网金融协会持股36%，芝麻信用管理有限公司持股8%，腾讯征信有限公司持股8%，深圳前海征信中心股份有限公司持股8%，鹏元征信有限公司持股8%，中诚信征信有限公司持股8%，考拉征信有限公司持股8%，中智诚征信有限公司持股8%，北京华道征信有限公司持股8%。

拟任董监高人员名单为：董事长（兼总裁）：朱焕启；董事：许其捷、杨彬、奚波、郦永达、李臣、郑浩剑、邱寒、唐凌、陈向军；监事：陈波、毛振华、盛希泰、谷国良。根据公开信息，朱焕启出生于1960年，曾在中国人民银行货币政策司就职，后转任人民银行大连市支行党委书记、行长兼国家外汇管理局大连市分局局长。近年来担任汇达资产托管有限责任公司董事长。

上市公司银之杰公告称，百行征信尚处于筹建阶段，业务尚未正式开展。

免费阅读30天