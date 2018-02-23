FBI逮捕中国机器人专家 指控诈骗42万美元

据香港东方日报转引美国媒体报道，香港大学新兴技术研究所所长席宁，涉嫌于2011年至2016年期间，骗取密歇根州立大学及电机电子工程师学会（IEEE）超过42.9万美元，15日在大学校园附近被联邦调查局（FBI）以电信诈骗罪名拘捕。席宁于周三（21日）在地方法院聆讯，目前仍被拘留，其辩护律师尚未公开回应。

据报道，席宁是密歇根州立大学机械人及自动化实验室的前主管，联邦调查局称他是在机械人、纳米传感器、智能控制及系统方面的“世界知名专家”。根据法庭文件，席宁被指于案发的5年内，以虚假的账单向校方及IEEE报销旅游等开支，并以所得的金钱主要偿还巨额的信用卡欠款。当地传媒报道，席宁是中国公民，并拥有美国永久居留权。

另据香港01报道，席宁1993年12月在美国密苏里州华盛顿大学获颁博士学位。之後他在密歇根州立大学电气与计算机工程系担任大学教授，以及John D. Ryder讲座教授，并於1997年至2015年兼任该校机械人自动化实验室主任。他在2011至2013年间暂时离开密歇根州立大学，於香港城市大学创办机械及生物医学工程学系，担任学系首任系主任。

他现为香港大学机械人与自动化讲席教授、IEEE机械人与自动化学会（IEEE RAS）候任主席，并担任香港大学新兴科技研究所院长。他主要研究方向包括机械人、制造自动化、微或纳米制造、纳米传感器和设备，以及智能控制与系统等。

据悉，席宁在中国大陆的最近一次公开活动是在去年7月参加了全球人工智能与机器人峰会。席宁获奖无数，被中国大陆引进为“千人计划”专家，受聘中国科学院沈阳自动化研究所的博导。他还是机器人学国家重点实验室学术委员会成员。席宁是1999年中国科学院百人计划的入选者，并在此后与中国科学院沈阳自动化研究所开始了长达近20年的密切合作。

目前的犯罪指控仅限于联邦调查局方面，席宁未有机会公开回应。

免费阅读30天