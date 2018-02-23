美国对中泰等国橡皮筋产品发起“双反”调查

美国商务部部长罗斯22日宣布，对进口自中国、斯里兰卡和泰国的橡皮筋产品发起反补贴和反倾销即“双反”调查。

据中新社报道，美商务部称，发起此次“双反”调查是应美国联盟橡胶公司的申诉。据称，进口自中国的此类产品倾销幅度为27.27%，斯里兰卡的倾销幅度为56.54%至133.13%，泰国为28.92%至78.36%，补贴幅度也超过发展中国家2%的应有水平。

根据美国的贸易救济程序，另一家机构美国国际贸易委员将于今年3月16日前后做出初裁。如果该机构认定上述产品对美国相关产业造成实质性损害或威胁，美国商务部将继续调查，并于今年4月和7月分别做出反补贴和反倾销调查的初裁。

美国商务部数据显示，2017年美国从中国、斯里兰卡和泰国进口的橡皮筋产品金额分别约为490万美元、200万美元和1212万美元。罗斯在声明中称，美商务部将迅速采取行动，确保对事实进行全面、公平的评估。他说，特朗普政府将致力于执行美国贸易法规，确保美国企业和工人拥有公平的竞争机会。

据统计，从去年1月20日特朗普上台至今年2月21日，美商务部已发起102起“双反”调查，数量增加96%。中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。

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