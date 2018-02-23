唐三藏翻译佛经残本在新疆出土

据光明日报报道，由中国社会科学院和吐鲁番学研究院领军，从去年底开始，在新疆吐峪沟石窟寺进行第八次挖掘任务，赫然发现一卷疑似手抄佛经残本，经小心摊开后看见卷头题名，竟然是唐代赴天竺取经的三藏法师玄奘，奉诏翻译的佛经《大般若波罗蜜多经》。此一发现，让在场的研究人员非常兴奋，也让新疆吐峪沟石窟寺出土珍贵文物再添一件。

从2011年开始，中国开始对新疆吐峪沟石窟寺进行挖掘，每年都能在此发现众多珍贵的书卷、经文或文物。

《大般若波罗蜜多经》简称《般若经》，三藏法师自印度返回长安后，获得朝廷恩准，移至坊州玉华宫寺开始进行译经，耗时四年将600卷经文翻译完成。不过，研究人员认为，当年翻译的经文是从长安向西传递入西域，此次出土的残本中，虽有“玄奘奉诏译”，却无法判别是否真由三藏法师亲笔抄写，或是由他人在译场中抄写流出。这批出土的残本，全数属于抄本而非刻印本，内文书写多以行书为主。

吐峪沟石窟位于新疆吐鲁番市鄯善县，西距吐鲁番市约60公里。自2010年考古学家在此进行保护性挖掘以来，这边出土了大量多种文字的佛经和世俗文书等。诸多歷史遗迹表明，这里是多种宗教、多种文化的汇集地，也曾是中原佛教文化与西域佛教文化交融的地区。夏立栋表示，“从吐峪沟多次考古发掘可看出，佛教从印度、中亚传入中国后，还有从中原传向西域的回流过程。这些佛经的出土更明，吐峪沟是唐代佛教西来东往的重要节点。”

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