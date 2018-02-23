张扣扣姐姐更换律师 其父委托律师退出

2月15日除夕，中国陕西汉中市南郑区新集镇三门村发生一起杀人案，震惊全国。71岁村民王自新及其长子王校军、三子王正军被同村村民张扣扣杀死。

据现代快报报道，昨天（22日）早晨，现代快报记者从北京霆盛律师事务所律师贾霆处获悉：受张扣扣父亲张福如委托，他将担任张扣扣的辩护律师。但就在当天傍晚，记者又从贾霆处获悉：张扣扣姐姐已重新委托了两位律师，他将退出该案。

现代快报稍早前曾报道：2月21日，有网友发帖称，张福如已委托北京霆盛律师事务所律师贾霆作为张扣扣的辩护人。2月22日上午，现代快报记者向贾霆求证此事。贾霆介绍说，他曾在网上留言愿为张扣扣提供免费法律援助，2月20日，有当地网友前往张扣扣家安排其亲属与自己取得了联系。随后，贾霆向张扣扣父亲张福如发出了电子版委托手续，张福如签字同意委托后将纸质版寄出。据贾霆介绍，目前这份委托书仍在快递途中，待送达后办理相关手续即可完成委托合同。

但就在当天傍晚，贾霆告诉记者，事情发生了变化，张扣扣的姐姐张红（化名）已重新找了两位律师，自己已不便接受委托。“张扣扣姐姐告诉我，她的父亲之前也没太搞清楚情况。她已经重新找了律师。在这种情况下，我就不好介入了，只好退出。”



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