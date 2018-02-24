中日人士呼吁进一步改善发展中日关系

中国和日本政、商、学界代表23日在日本大阪呼吁各界人士把握机遇，进一步维护和发展中日和平友好关系。

据新华社报道，由中国驻大阪总领事馆和大阪府日中友好协会共同主办的第二届西日本地区中日友好交流大会当天在大阪市举行。中日两国各界代表共400多人出席大会，中国驻日本大使程永华和自民党干事长二阶俊博分别在会上做基调演讲。

二阶俊博回忆了自己多次率团访华的经历，呼吁日中各界敞开胸襟，冷静、认真思考日中关系的未来，为两国关系发展培育更多“植树者”“播种者”。他期待双方抓住今年重要机遇，共同描绘新时代发展前景，携手推动全球经济发展，为亚洲、世界和平和繁荣作出新贡献。

程永华在发言中指出，包括中日和平友好条约在内的中日四个政治文件奠定了两国关系长期稳定发展的政治基础，希望两国各界人士铭记条约精神，把握今年条约缔结40周年的机遇，立足民间，推动各领域交流合作，使中日友好重新成为两国社会的广泛共识。他还呼吁日本社会客观看待中国的和平发展，视中国发展为机遇而非挑战。

大会还发表宣言，呼吁双方不忘初心，珍视和平，巩固友好，扩大交流，深化合作，从地方和民间层面再掀中日友好新高潮，推动两国关系持续改善发展。

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