福建省原省长苏树林被公诉

中国最高检昨日消息显示，福建省委原副书记、福建省原省长苏树林，司法部原党组成员、政治部原主任卢恩光，中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、总裁王银成所涉案件被提起公诉。其中，苏树林被控涉嫌受贿、国有企业人员滥用职权；卢恩光被控应以行贿罪、单位行贿罪追究刑责；王银成被控涉嫌受贿。

据新京报报道，最高检消息显示，苏树林涉嫌受贿、国有企业人员滥用职权一案，经最高检指定，由上海市人民检察院侦查终结后移送上海市人民检察院第二分院审查起诉。近日，上海市人民检察院第二分院已向上海市第二中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：苏树林利用担任大庆石油管理局局长助理、副局长，大庆油田有限责任公司董事长、总经理，中国石油天然气集团公司副总经理，辽宁省委常委、组织部部长，中国石油化工集团公司总经理，福建省委副书记、福建省长等职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物；苏树林在担任中国石油化工集团公司总经理期间，在收购油田项目过程中滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失，依法应当以受贿罪、国有企业人员滥用职权罪追究其刑事责任。

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