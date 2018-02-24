中国证监会：IPO被否 至少三年才可重组上市

中国借壳上市进一步严格执行首次公开发行（IPO）标准。2月23日，中国证监会发布监管问答，明确了标的资产曾申报IPO被否决的重组项目的监管标准。按照惯例，监管问答发布当日起生效。

据证券时报报道，中国证监会表示，将区分交易类型，对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管：对于重组上市类交易（俗称借壳上市），企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市；对于不构成重组上市的其他交易，证监会将加强信息披露监管，重点关注IPO被否的具体原因及整改情况、相关财务数据及经营情况与IPO申报时相比是否发生重大变动及原因等情况。证监会将统筹沪深证券交易所、证监局，通过问询、实地核查等措施，加强监管，切实促进上市公司质量提升。

被并购是企业在IPO申请被否后的可选路径之一。券商投行人士对记者表示，监管问答的内容意味着再次从严监管借壳。一般来说，企业申请IPO被否，在拿到证监会出具的不予核准发行上市的批文后6个月后可以重新申请。如果是因为造假或不实信息披露，按规定要36个月后才能重新申请。“所以这就是按最严尺度执行重组上市标准了。”

从2017年10月第17届发审委亮相以来，上市审核工作一直保持了从严态势，A股市场IPO审核否决率持续居高不下，而IPO审核的持续趋严，实际上也给众多排队企业带来了不小的压力。上述人士对记者表示，此次问答的发布也将进一步加大IPO排队企业的压力。

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