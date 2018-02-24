中国国家统计局：京沪人均可支配收入逼近6万人民币

中国国家统计局近日公布了31个省份2017年居民人均可支配收入。数据显示，10省份人均可支配收入超过全国水平。上海、北京2017年居民人均可支配收入逼近6万元人民币（约新币1.2万元）大关，上海以58987.96元位居全国首位。

据中新社报道，中国国家统计局的数据显示，2017年居民人均可支配收入25974元，比上年名义增长9.0%；扣除价格因素实际增长7.3%。其中，上海、北京、浙江、天津、江苏、广东、福建、辽宁、山东、内蒙古2017年居民人均可支配收入超过了全国平均水平。

在31个省区市中，上海、北京、浙江2017年居民人均可支配收入位居前三名。其中，上海、北京居民人均可支配收入分别达到58987.96元、57229.83元，逼近6万元大关。上海、北京是2017年全国仅有的居民人均可支配收入在“5万元俱乐部”的地区；浙江居民人均可支配收入达到42045.69元，属于“4万元俱乐部”的唯一成员。

居民可支配收入，指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。按照收入的来源，可支配收入包括工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入。

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