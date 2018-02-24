张志军：对台工作在新时代要有新气象、新作为

海峡两岸关系研究中心2018年兼职研究员会议今天在北京举行，中国国台办主任张志军表示，要推动对台工作在新时代有新气象、新作为。

据中国台湾网报道，张志军指出，中共十八大以来，以中共总书记习近平为核心的党中央准确研判形势、科学决策部署，引领两岸关系发展正确方向。过去5年对台工作所取得的重要进展，根本在于以习近平为核心的党中央坚强领导，在于习近平对台工作重要思想的科学指引。

张志军表示，习近平对台工作重要思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略的重要组成部分，是中国共产党人探索思考解决台湾问题、推进祖国统一进程取得的最新理论成果，是做好新时代对台工作的基本遵循和行动指南。

他说，当前及今后一个时期对台工作的首要政治任务，是深入学习贯彻十九大精神和习近平对台工作重要思想，要着力在学懂、弄通、做实上下功夫，推动对台工作在新时代有新气象、新作为。

张志军表示，面对更加复杂严峻的台海形势，希望专家学者们深入学习领会习近平对台工作重要思想，坚持问题导向，针对对台工作的重点、难点、热点问题，深入进行调查研究。

包括国台办主任助理周宁，海协会副会长孙亚夫，海协会副会长李亚飞等人今天都出席这场会议。

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