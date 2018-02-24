德学者：台湾缺人才缺品牌 不能只盯着大陆

在德国柏林举行的一场研讨会上，德国经济学者点出，台湾的经济表现不差，但长期来看，“人才出走”与“缺乏自主品牌”两大问题将阻碍台湾的经济发展；且台湾不能只盯着中国大陆，而是思考可以在世界上做什么。

据台湾中时电子报报道，杜伊斯堡-埃森大学（University of Duisburg-Essen）教授陶柏（Markus Taube）表示，台湾经济数据亮眼，没必要过度唱衰自己，但台湾如果迟迟没有自己的国际品牌，建立自己的产业链，经济发展仍受制于他人。

他建议台湾，不能只盯着大陆，而是认清楚自己的优势，思考如果不依赖大陆的话，可以在世界上做什么。

图宾根大学（University of Tübingen）“欧洲当代台湾研究中心”主任舒伯特（Gunter Schubert）也表示，台湾经济表面看起来不错，不过，近年来薪水毫无成长，造成人才大量出走，而且原本具有优势的电子业，正面临大陆和韩国的威胁。

舒伯特指出，与大陆保持密切合作和分散市场，对台湾来说同等重要，蔡英文政府推动南向政策有其必要性。

特里尔大学（University of Trier）教授施密特（Dirk Schmidt）则警告，特朗普的“美国优先”不止是口头说说而已，台湾的经济正面临保护主义的威胁，未来美国和中国大陆如爆发贸易战，台湾将深受其害。

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