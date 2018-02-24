张艺谋：人工智能将参与平昌冬奥闭幕式北京八分钟

北京冬奥组委24日在平昌召开新闻发布会，张艺谋介绍了即将在冬奥闭幕式上亮相的“北京八分钟”。他透露将有人工智能和演员一起参与表演，并通过互联网和普通中国人互动。

据中新社报道，张艺谋表示，“北京八分钟”的主题是欢迎全世界的运动员和朋友们参加2022北京冬奥会，并将通过一些现代方式进行表演和演绎。其中的一大特点就是人工智能的加入，人工智能将和演员一起参与表现，是节目的独特之处。

他透露，另一大特点是通过互联网与中国普通百姓互动，人们可以通过一定的方式参与表演。“截止到今天，已经有约6000万热情的观众参与。可能会有其中许多人的图片、头像将在表演中出现，表示他们来到平昌，并欢迎2022年北京见，”张艺谋说。

参与“北京八分钟”的演员此前已经经历了两个月的排练，而相关的创意形成具体方案则是在四个月前。张艺谋说，演出团队已经全部做好准备，自己只是对闭幕式的天气有一些担心，希望不要刮起大风，这样会对节目有更完美的呈现。

“八分钟时间很短，我们尽量把每一秒都做完美。受场地限制，这次参与演员不会那么多，”张艺谋说，“大家希望看到的漂亮颜色、独特的中国文化味道都会有，但相信和大家预想的不一样，有一种新的感觉。”

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