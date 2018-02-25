中国代表团副团长谈平昌表现：金牌数有点遗憾，基本实现目标

平昌冬奥会即将闭幕，中国代表团24日晚在韩国江陵“中国之家”举行媒体座谈会。副团长高志丹表示，此次冬奥会中国体育代表团遇到了前所未有的挑战，但总体来说，目前为止基本实现了赛前确定的目标。

据中新社报道，高志丹说，这届冬奥会遇到了前所未有的挑战。“开局在我们的重点项目面对不是很有利的情况下，全团上下始终保持高昂的斗志，一个项目一个项目的去拼，做到了胜不骄、败不馁。”

截至目前，中国体育代表团在本届冬奥会共获得一金六银两铜，与索契冬奥会相比，中国队获得的金牌数少了两枚，但奖牌数持平。此外，中国队共在五个项目上获得了奖牌，获奖项目也创新高，高志丹表示这说明备战水平和项目整体发展厚度在不断加大。

高志丹说，虽然金牌数有一点遗憾，但总体来说，运动队基本实现了赛前确定的目标，遗憾也说明了差距的存在。

高志丹接着表示，中国冰雪项目目前还存在诸如优势项目少、尖子选手缺乏和尖子不够尖等问题。例如对中国冬季运动夺金大户短道速滑，高志丹称希望把自己做的更强、更全面、更完善，更无懈可击。

平昌冬奥会的闭幕意味着北京周期的正式到来。高志丹表示，平昌冬奥会是一次学习、探索的机会，是寻找未来四年发展之路的重要机会。“未来四年将是中国冰雪运动充满机遇的四年，2022年一定会交出一份满意的答卷。”

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