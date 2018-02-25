五名中国游客泰遇溺 两伤者已脱离危险一人仍失踪

五名中国游客日前在泰国布吉岛攀牙湾擅自下海游泳遇溺，造成两死两伤一人仍失踪的事件，至今两名伤者已经脱离生命危险，仍有一人失踪。

据星岛日报报道，中国驻泰国宋卡总领馆透露，事发在当地时间23日晚7时左右，当时天色已晚，刚下完大雨，海边插有警示标识。这5名中国游客在海边散步时临时决定下水，但他们不擅长游泳，又没有穿救生衣，下海后被海浪卷走。

事发地点位于攀牙府泰曼县纳戴镇一家着名酒店前的海滩附近，2名溺毙的游客为Wang Qi（女性，29岁）、Jiang Yufu（男性，25岁），2名受伤的游客分别为Jiang Yuping（男性，28岁）、Jiang Yumong（男性，28岁），失踪的游客名字为Yang Juan（女性，27岁）。

攀牙府防灾减灾局当晚接到报案后，在第一时间将其中4人寻获并送医，但有2人因伤重不治身亡，分别为29岁的女子和25岁的男性。另外2名伤者已脱离生命危险，1人已可出院，另1人因肺部轻微感染服用消炎药正留院观察，两人均为年龄28岁的男性。另外的一名27岁的女子至今仍失踪。

总领馆表示，将密切跟进相关情况，敦促相关部门做好后续处置工作。

免费阅读30天