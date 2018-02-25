德媒：中国“佛系”青年催生孤独经济

德媒称，中国越来越多的“佛系”青年，正在催生出一种“孤独经济”。

据参考消息网引述德国《商报》网站报道，这几天正值中国新春佳节，家家团聚在一起共享家宴，欢声笑语。而恰恰在这段时间，越来越多的年轻人却希望从传统的大集体生活中抽身。他们希望享受清静——不只是片刻，而是永远的安宁。

他们现在自己形成了一个非正式的大群体，甚至创造出一个自己的经济分支：孤独经济。他们受过良好教育，年轻而且喜欢买买买——不过请让他们独来独往。服务行业不得不为此作出调整。

如今中国很多商场里设有单人迷你KTV，全国已有大约2万个，而且今年数量至少翻番。健身房也开始提供单人间，为顾客屏蔽来自他人的汗味、噪声和无聊搭讪。而在诸如地铁这种无法独处的地方，可以靠智能手机和耳机维护自己的一人世界。

报道称，独来独往者们合租房屋，但各自生活，在厨房沏茶也不必询问室友是否也想来一杯。

报道称，一款日本最新手游中的旅行青蛙是这些“独行侠”们最亲密的朋友。玩家靠收获院子里的三叶草为青蛙购买食物和用品，使它能不断独自踏上旅途。而青蛙的旅行地点是玩家无法决定的。它会不时发回明信片。尽管尚无中文版，仍有将近1000万中国玩家在短短两周时间内下载了这款游戏。微博上“旅行青蛙”话题点击率达到3亿次。

报道称，独行者们喜欢这款游戏，也因为它反映了慢条斯理的“佛系”生活方式。一些玩家甚至在青蛙回家后留下激动的泪水。因此，孤独生活并非最高智慧。旅行青蛙如同一个优秀的文学形象体现出问题的两面性：渴望孤独和孤独之痛。

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