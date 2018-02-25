陈茂波：今年香港的财政盈余将高于去年

周三将到立法会宣读本届政府第一份财政预算案的香港财政司司长陈茂波透露，今年的财政盈余将会高于去年。

据星岛日报报道，陈茂波在网上撰文时指，作为公共资源管理者，要确保资源运用合“情”、合“理”，要照顾市民当前的困难，亦要为未来做好准备。在回应近日有言论指，未雨绸缪是在处理比较遥远的事情，倒不如将钱退回市民手中，陈茂波在文中指出，未雨绸缪不代表漠视今天的需要，正是因为见到今天香港社会面对的问题，必须要洞悉未来，“钱到”、“心到”才有望化解。

他称，香港的医疗、房屋、教育，以至如何推动创新产业多元发展，都是社会关心且切身的问题。过去，政府在这些范畴增拨了相当资源。他以医疗服务为例，两年前政府已预留2000亿元提出10年的医院发展计划，重建或扩建包括玛丽医院、广华医院及威尔斯亲王医院等。

陈茂波表示，在政府的财政充裕时，是否应该更积极筹划如何强化医疗系统的配套设施，以便在人口老化的挑战中，市民仍然可继续得到优质的医护服务。他认为，即使这些大计未必能发挥立竿见影的效果，但若果在丰年的日子不做好准备，一旦遇上财政紧绌时便更加难以为之，结果只会令有需要的市民在最脆弱时得不到适切的照顾及护理。

陈茂波还提到，关爱共享是预算案的另一主旋律，他在当中致力透过不同措施，针对协助有需要的组群，冀能达致扶弱助幼，关爱共融。

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