台湾花莲云门翠堤大楼陆籍夫妇遗体移出 搜救告终

台湾花莲地震灾后19天，埋在云门翠堤大楼下面的大陆游客丁文昌、何凤华夫妇遗体今天（25日）下午2时被移出，人命搜救告一段落，搜救人员列队目送殡仪车辆载送遗体离去。

中新社引述台媒报道指出，高龄的丁文昌、何凤华夫妇两具遗体被三楼大梁和倒塌墙压住。为求遗体完整，搜救人员小心翼翼拨开旁边土石，花了一些时间，让他们有尊严地被移出。遗体被发现时，两人在同一张床上。

花莲县消防局长林文瑞说，由于丁文昌、何凤华被大楼主梁压住，无法即时移出。花莲县政府取得家属同意后，宣布搜救中止，搜救人员以毛毯及木板覆盖遗体，并在原地画红色标线，之后展开拆除作业。

经10多天大型机具开挖拆除，今天凌晨挖到位于四楼的红色标线，改以小型挖掘机清挖目标区（201）房，并由花莲县特搜队人员徒手开挖，终于在下午2时左右移出。

花莲县政府此前指出，云门翠堤大楼拆除作业进入尾声，前天（23日）已联络丁文昌家人，说明预计周末将可完成拆除。

由于丁、何两人亲属皆不在台湾，遗体运出后将送往殡仪馆进行后续相验事宜。后续云门翠堤大楼的拆除作业、土石清运等工作，预计将于元宵节前完成。

花莲近海2月6日晚上11时50分发生里氏6.0级地震，造成四栋大楼倾斜坍塌、17人死亡。其中云门翠堤大楼塌陷造成14人罹难。

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