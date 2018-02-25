张高丽：把雄安新区建成高质量发展的全国样板

中国国务院副总理张高丽今天（25日）在京津冀协同发展工作推进会议上、引述中共总书记习近平强调，要贯彻高质量发展要求，创造“雄安质量”，在推动高质量发展方面成为中国全国的一个样板。

此外，也要坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，扎实做好雄安新区规划建设各项工作。

据中新社报道，上述会议在北京召开。张高丽主持会议并讲话。

张高丽表示，规划建设雄安新区是疏解北京非首都功能、推动京津冀协同发展的历史性工程，是千年大计、国家大事。习近平亲自决策、亲自部署、亲自推动，倾注了大量心血。

张高丽强调，要按照高质量发展要求，高起点规划、高标准建设雄安新区，深化规划内容、完善规划体系，把新区每一寸土地都规划清楚再开始建设。

此外，要抓住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，积极做好相关衔接工作。要抓紧研究制定支持雄安新区加快改革开放的措施，提出一批改革开放新举措，展现中国深化改革开放新形象。

张高丽指出，要适时启动一批基础性重大项目建设，加快推进前期工作，为新区规划建设开好局、起好步打好基础。要扎实做好管理和服务工作，广泛吸引中国国内外优秀人才，研究制定新区建设投融资方案，继续抓好房地产、产业、人口等管控工作，为新区规划建设提供有力保障。

此外，各有关地方和部门单位也要强化责任担当，加强协调配合，抓铁有痕、踏石留印，把雄安新区规划建设各项工作抓实抓好抓出成效。

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