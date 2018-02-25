中国南方遇大雾及阴雨 不利春运返程

中央气象台今天（25日）傍晚6时发布大雾黄色预警，预计未来24小时，中国南方多地将现大雾。与此同时，由于暖湿气流强，南方地区雨水范围扩大，上述天气将不利春运返程。

据中新社报道，中央气象台预计，今天夜间至明天（26日）上午，江苏、安徽南部、上海、浙江中北部、江西北部、湖南东部和西北部、湖北中部、重庆中西部、贵州西部和东北部等地的部分地区有大雾。

其中江苏南部、浙江中部和北部、安徽南部、湖南西北部和东南部、贵州西部等地的部分地区有浓雾，局地有能见度低于200米的强浓雾。

降水方面，预计周二（27日）白天到夜间，受南支槽东移影响，南方地区自西向东将有明显降水过程。其中，江汉、江淮、江南中西部等地有中到大雨。

此外，未来三天，中国北方地区多冷空气活动，气温将出现波动，内蒙古中部和东南部，吉林中东部、河北中南部等地有4摄氏度至6摄氏度降温，内蒙古中西部等地有4级至6级风。

明天至周三（28日），内蒙古东部、吉林、辽宁中部和北部等地有中到大雪，局地暴雪。

气象专家提醒，北方气温波动较大，公众需关注天气预报，及时根据气温增减衣物，避免感冒。

同时，目前仍是春运返程高峰，南方阴雨连绵，时有大雾出现，需警惕低能见度天气和道路湿滑对交通的不利影响，确保安全。

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