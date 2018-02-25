习近平在2023年后可以继续担任中国国家主席

（早报讯）中国将在宪法中删除国家主席连续任职不得超过两届的内容，意味着作为国家元首的国家主席任职期限不再受到限制，现任国家主席习近平在2023年两届任职期满后，可以继续担任国家主席。

官媒新华社今天发布中共关于修改宪法部分内容的建议。其中最为引人关注的修改，是将“中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届”修改为“中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同”。

北京有关人士指出，中国现行宪法制定于1982年。当时，为废除实际存在的领导职务终身制，吸取文革个人崇拜的教训，宪法规定了国家主席连续任职不得超过两届，在客观上限定了中国国家元首任职不能超过十年。

中共于1988年、1993年、1999年、2004年对现行宪法进行了四次修改，但国家主席的两届任期限制一直没有变动。1993年，中共总书记、中央军委主席江泽民接替杨尚昆出任国家主席，定下了总书记、国家主席、中央军委主席“三位一体”的最高领导模式。由于宪法规定国家主席只能任职两届，江泽民和胡锦涛都在国家主席两届期满后让出总书记职务，形成最高权力定期交接的惯例。

上月举行的中共十九届二中全会审议通过了《中共中央关于修改宪法部分内容的建议》，决定在下月初开幕的全国人大会议上对宪法进行第五次修改。二中全会公报指出，这次修改坚持对宪法作部分修改、不作大改的原则，保持宪法连续性、稳定性、权威性。有观点认为，国家主席任期制或许不在这次修改范围之内。

分析人士指出，这次修宪取消对国家主席任期的限制，显然出乎很多人的意料。中共党章对总书记、中央军委主席的任职期限都没有明文规定，这次修宪等于去掉了“三位一体”领导模式中的“短板”，为最高领导人以“三位一体”模式执掌党政军大权扫除了任期障碍。可以预计，在2022年中共二十大举行后，习近平有望继续担任中共总书记、国家主席、中央军委主席。

分析人士认为，由于国家主席两届任期制已经实行了30多年，有关修宪内容在党内外都会引起比较强烈的反响。通过去年10月举行的中共十九大和十九届一中、二中全会，修宪内容已被中共中央委员会审议通过。在即将到来的“两会（全国人大、全国政协年会）”上，有关修改国家主席任期的话题还将受到高度关注。但预计官方将统一口径，不会放开相关话题的讨论。

另外，这次修宪也将胡锦涛提出的科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为指导思想，排在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想之后。同时，宪法还将增加“设立国家监察委员会和地方各级监察委员会”“推动构建人类命运共同体”等内容。

另据新华社报道，中共政治局昨天下午就宪法和推进全面依法治国举行第四次集体学习，为修宪和实施宪法造势。习近平在主持学习时强调，宪法具有最高的法律地位、法律权威、法律效力，中共首先要带头尊崇和执行宪法，任何组织或者个人都不得有超越宪法法律的特权。

（联合早报记者于泽远北京报道）

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