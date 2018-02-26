琼州海峡“过海”运输恢复至以往春运水平 海口终止一级应急响应

海口市官方昨晚（25日）召开新闻发布会介绍，鉴于海口市过海旅客、车辆通行速度已恢复至以往春运水平，三个港口运转情况进入正常状态。海口市决定自今天（26日）凌晨零时，终止客货滚装运输突发事件一级应急响应。

中新社引述海口市政府秘书长邓立松在发布会上表示，终止一级应急响应后，海口市还将继续做好过海车辆、旅客的服务保障工作。

据报道，春节假期期间，受罕见的琼州海峡持续性大雾天气影响，大量游客、车辆滞留海口，引发社会高度关注。

大年初三（18日）以来，每天滞留上万车辆，高峰期一度超过2万辆、排队长达20公里、滞留旅客近10万人。

自上周一（19日）启动一级应急响应的七天以来，海口全城动员，24小时不间断做好交通疏导和服务保障工作，让数万名滞留游客的生活有了妥善安排，共计输送13万8902辆车和71万3820名旅客安全过海。

2月18日至前天（24日），海口共出动交通、交警、环卫、港航、志愿者、救援义工、驻琼官兵5.8万余人次，24小时轮班进行应急救助，最大限度疏导、组织车辆上船。

此外，共分发矿泉水7.6万箱，方便面、饼干等9.1万箱等物资；组织49家酒店参与救助活动，卫生部门增设医疗保障点23个等。

报道称，三个港区做到志愿服务全覆盖、卫生保洁全覆盖、医疗救助全覆盖、应急保障全覆盖、秩序维护全覆盖。

据报道，位于海口市中心的秀英港，港区周边道路通行昨晚已恢复正常。前往海口新海港的车辆在滨海大道上排队仍长达六公里左右，但主要是大货车。

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