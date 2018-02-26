江苏盐城一渔船在黄海翻船 四人失联

江苏省盐城市政府昨天（25日）发布消息，指前天（24日）早上9时左右，一艘盐城滨海籍渔船在黄海上突然翻船，船上四人失联。目前，尚未发现失联人员，失事船只也未找到。救援工作正在开展，12条船只抵达出事海域进行搜救。

据新华社报道，滨海县渔业行政执法大队前天上午接到渔民的报警电话，称一艘滨海港渔船在距海边大约12海里处翻船，船上四人发出紧急求救信号。

中国新闻网则报道说，据了解，最早得知船员失事的是滨海港渔民；他们通过对讲机收到海上传回的求救信息，对方发出信号后，对讲机再无音讯。滨海港渔民在收到信号后，便立即报警求助。

据当地村民介绍，渔船上共有四人，都是滨海港六合村人，“海边的风特别大，失事的渔船是艘木船，可能是由于风浪太大而导致翻船。”

渔船失联后，当地市县海事、渔政立即启动《渔业水上安全突发事件应急预案》，调集周边渔船和滨海港作业船只共12条抵达出事海域进行搜救。

因当日海上风大浪高，气候条件恶劣，搜救非常困难，到目前为止尚未发现失联人员。

滨海县气象部门前天发布大风黄色预警，滨海县大部分地区将出现大风天气，其中内陆地区阵风七到八级，沿海海面阵风可达八到九级。

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