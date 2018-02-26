平昌冬奥会昨晚落幕 习近平向全世界发出邀请：2022年相约北京！

平昌冬奥会昨晚（25日）闭幕，中国国家主席习近平在闭幕式上的“北京八分钟”表演中，通过视频致辞，向世界发出北京2022的盛情邀请。

据中新社今天（26日）报道，象征第24届北京冬奥会的24名轮滑演员，以及24个带透明冰屏的智能机器人出现在“北京八分钟”的舞台上。24名演员来自北京体育大学，包括22名轮滑少年和两名青年演绎的熊猫队长。

据报道，他们借助高科技实现的影像变换，在舞台上滑出漂亮的曲线轨迹，与智能机器人相映成趣，给观众带来融合科技与文化的视听盛宴。

在轮滑少年和智能机器人的配合下，光影的线条图案在舞台上徐徐展现，立体演绎了冰球、冰壶等冬季体育项目、人与自然的和谐相处，以及巨大的中国结。轮滑少年用滑行的轨迹编织五彩曲线；“冰屏”则用影像讲述“新时代的中国故事”。

“冰屏”从长城到高铁，从高楼林立的城市到再迎奥运盛事的“鸟巢”、艺术殿堂国家大剧院，从“中国建造”的靓丽名片桥梁、总里程位居世界第一的高速公路，到“大国重器”500米口径球面射电望远镜、C919大飞机，再到未来中国空间站的影像，讲述故事。演员们滑行轨迹逐渐汇成吉祥图腾龙和凤，传递着中国人民的美好祝福。

舞台幻化成互联网隧道，熊猫队长化身熊猫信使，通过互联网隧道“回到”中国，收集人民的邀请和祝福。

据报道，北京冬奥组委春节期间邀请亿万中国网友共同参与“冬奥有我”全民线上邀请活动，向全世界发出诚挚邀请。四块大屏幕播放的视频，展现着冬日里各行各业中国人民向世界朋友的热情邀约。

习近平也出现在画面中，通过视频致辞和亿万中国人民一起向世界发出北京2022的盛情邀请：“我和亿万中国人民，欢迎全世界的朋友，2022年相约北京！欢迎你们，欢迎朋友们！”

熊猫信使则带着习近平的致辞和中国人民的邀请，借由互联网隧道返回平昌奥林匹克体育场。伴随着舞台中央巨大信封的开启，习近平和众多中国人民欢迎世界各国朋友的笑脸出现。

轮滑少年则滑出“2022”的数字，无数中国人欢迎世界朋友的画面出现在邀请信中。人们通过网络“直达”平昌冬奥会现场，共同说出“2022相约北京！”

免费阅读30天