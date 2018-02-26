美航母战斗群昨再现南中国海 美海军发言人称是常规行动

美国卡尔文森号航空母舰（USS Carl Vinson）昨天（25日）在中国南中国海南沙群岛附近出现。中国为此派出一艘052D级导弹驱逐舰，在目视距离对美军跟随监视。美国海军称这是例行行动，航母出现在南中国海没什么值得惊讶。

网媒“香港01”昨晚的报道引述美国海军发言人霍金斯（Tim Hawkins）、在航母上举行的新闻发布会中表示：“这是例行行动。美国海军是一支全球性海军，我们的出现是就是为确保海洋持续开放。”

他说，南中国海是一个海上十字路口，90%的世界贸易都经过这片“争议的水域”，为了确保海上交通顺畅，“必须有人守着”。

据报道，来自美国、印尼、马来西亚、新加坡和菲律宾等国的记者，出席了上述发布会；他们获邀夜宿战斗群的船舰。

在他们参观过程中，一名海军军官称航母战斗群“已经在南沙群岛海域内”，但拒绝说明更多细节。

报道引述外媒此前分析，指美军此举是做给中国看的。英国广播公司（BBC）认为，美国航母战斗群今年再次巡航南中国海，显然是“要向中国发出明确的信号”。

卡尔文森号航母战斗群1月5日离开美国圣地亚哥，启程前往西太平洋地区部署。

此外，该航母战斗群还计划3月5日至9日访问越南。这是越战结束后美国航母首次在越南泊岸，被视为自1975年越战结束后、美国在越南所展现出的最大的军事存在，表明华府对该区域的承诺。

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