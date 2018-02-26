绿委姚文智质疑柯文哲未参与“二二八事件”纪念游行

台湾民间团体前天（24日）举行“二二八事件”纪念游行，参与活动的民进党立委批台北市长柯文哲未参与。柯文哲昨天（25日）受访时直呼，“不要做意识形态的操弄”。

对此，民进党立委姚文智出席台北市议会活动表示，他31年前就听过过去的“威权统治者”中国国民党用这话骂他，不料柯文哲讲的话跟国民党一模一样，质疑柯的价值理念已跟民进党南辕北辙。

据中通社昨天报道，姚文智前天参加“二二八事件”纪念游行时，批柯文哲从执政第一年之后，就再也没有参与相关活动。

对此，柯文哲昨天受访时表示，该纪念、该怎么做就怎么做，但“我觉得不要常常有太多这种政治意涵的活动，我不太喜欢。”

姚文智表示，他1987年曾参加过“二二八事件”活动，当时的威权统治者国民党告诉大家，不要再拿意识形态作文章，柯文哲讲的话竟跟国民党一模一样，充满权力的傲慢跟眷恋。

姚文智强调，过去民进党支持柯文哲，期待他恢复历史真相，促进“转型正义”改革。但这三年来什么都没看到，只看到柯文哲“二二八”跑去骑单车。

他也指出，现任行政院长赖清德在台南市长任内把蒋介石铜像都移除，台北市78处蒋介石铜像一处都没动，台北市“二二八”基金会也没有作出任何平反“二二八”的文学、电影或戏剧作品。

姚文智表示，这三年只看到柯文哲“贱租”国民党党产，理由还推给刚通过的“转型正义”条例。

姚文智质疑说，大家期待柯文哲作为市长能平反“二二八”、实践公义，今天柯文哲却用国民党讲过的话来骂他，民进党有什么理由继续跟柯合作？他表示，两者的价值理念已经南辕北辙。

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