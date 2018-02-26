王金平：高雄由绿翻蓝大有可为

台湾前立法院长王金平昨天（25日）批评民进党在高雄市执政20年，“看久会臭噗”（台语，厌倦之意），应换党做看看。

中通社引述王金平说，对当前政治不满意，回来支持中国国民党是最好的选择。国民党初选目前虽未出来，但等3月民进党高雄市长初选人选出炉后，国民党来拼还来得及。

据报道，表态要参加国民党高雄市长初选的立委陈宜民，昨天在三民区保安宫举办政见说明会。其立法院同事包括王金平、国民党立法院党团总召林德福及吴志扬、许淑华、颜宽恒、徐志荣等党籍立委，均到场力挺。

政见会前，王金平受访时大力推荐陈宜民，并批评民进党执政的缺失。

王金平说，国民党走到山穷水尽，但民众应可以感受国民党对台湾的重要性，可能会有钟摆效应，投票在一念之间，高雄由绿翻蓝大有可为。

王金平推荐陈宜民医、教、政、学经历丰富，是很好的人才。他表示，高雄市从陈启川之后，没有高雄子弟当市长，很遗憾；陈宜民是高雄子弟，优秀人才。

除陈宜民外，国民党高雄市党部主委韩国瑜预计3月7日表态投入初选。

据报道，陈宜民批评民进党在高雄执政20年，进步有限，被台中、新北、桃园赶过去了；执政如“逆水行舟，不进则退”。

他表示，2018从高雄翻转，换人做看看，也期盼国民党团结，不必杀到“刀刀见骨”，不要用错力气，一起来翻转高雄。

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