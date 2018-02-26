中国大飞机C919订单总数达到815架

中国大飞机C919今天（26日）新签订单；该型客机的国内外用户达到28家，订单总数达到815架。中国新支线客机ARJ21的国内外用户则达到21家，订单总数达到453架。

据中新社报道，中国华融资产管理股份有限公司旗下控股子公司——华融金融租赁股份有限公司，今天在北京与中国商用飞机有限责任公司签署购机协议，前者购买30架C919大型客机和20架ARJ21新支线客机。中国华融董事长赖小民和中国商飞公司董事长贺东风出席签约。

据报道，中国商飞公司是实施国家大型飞机重大专项大型客机项目的主体，民机产品研制取得一系列重大进展。ARJ21新支线客机自2016年6月28日投入民航运营飞行以来，安全运送旅客逾4.9万人次。

商飞方面表示，正在全面按照国际适航标准开展飞机研制，为用户和乘客提供安全可靠的产品和服务。C919大型客机项目目前有序推进，CR929远程宽体客机联合研制工作也已全面展开。

中国华融成立于1999年11月1日，是经国务院批准，由国家财政部控股的国有大型非银行金融机构。华融金融租赁也已持续经营近30年。

赖小民表示，发展民机产业是中国国家重大战略选择，也是满足国内外快速增长的民航运输需求的重要举措。中国华融将与中国商飞建立并巩固高端装备制造业，以及金融机构全方位深度合作的新型战略合作伙伴关系。

此外，也为推进“一带一路”建设、助力中国国产高端装备“走出去”、服务实体经济发展，提供更有力的支持。

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