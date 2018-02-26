中国海军南海舰队远海训练编队完成训练任务返回湛江

据《解放军报》今天（26日）报道，中国海军南海舰队远海训练编队经过25天的航行，于昨天（25日）圆满完成远海训练任务，返回湛江某军港。

该报道称，此次远海训练是海军年度计划内的例行安排，符合相关国际法和国际惯例。

据报道，编队由导弹驱逐舰“长沙舰”、导弹护卫舰“衡阳舰”、两栖船坞登陆舰“井冈山舰”、综合补给舰“骆马湖舰”等组成，于2月初分别从三亚、湛江两地起航，在南中国海、东印度洋、西太平洋等海域进行远海训练，历时25天，总航程8000余海里。

参训兵种全、带动兵力广、全程注重实战是这次远海训练的突出特点。

编队按照“训练一路、带动一路、检验一路、提高一路”的思路，依据实际作战流程，采取紧贴实战临机拉动、多课题连贯实施、“背靠背”自主对抗等方式，先后完成20余个课目训练。

上述课目训练包括区域联合防空、海上联合维权、海空协同突击、近距反击、对陆纵深打击等，检验了中国海军主战兵力的作战运用，探索出常态化远海训练方法路子。

任务期间，编队也将体系作战思想贯穿全程、融入所有演练课题，通过日常战备和课题演练，锤炼部队远海体系作战能力。

报道引述编队指挥员表示，为提高训练效益，编队坚持问题导向。每个演练课目结束后，及时组织检讨式总结，一批立足远海大洋的新战法训法得到检验和完善，为部队执行多样化军事任务打下了坚实基础。

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