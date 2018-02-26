2018乒乓球世界杯中国男女团体双冠卫冕

2018年乒乓球世界杯团体赛当地时间昨天（25日）在英国伦敦举行决赛，中国男女团体横扫日本队，双双拿下冠军宝座。

据中通社今天（26日）报道，在昨天进行的2018国际乒联团体世界杯赛中，中国男乒以3：0完胜日本队夺得冠军，实现这项赛事的男团七连冠。

在男子团体决赛开始之前，中国女乒也横扫对手，以3：0“零封”日本队，连续23年垄断了八届比赛的冠军宝座。

据悉，中国男队在这届赛事中一路走来罕逢敌手，有惊无险来到争冠阶段。

中国队决赛中的出场阵容是马龙、樊振东和许昕。日本则派上丹羽孝希、上田仁以及张本智和。

其中，马龙出战第三场对阵丹羽孝希，中途虽出现失误被对手扳回一局，但他调整好状态后拿下剩下的两局。

赛后，马龙表示，中国队总体发挥都非常不错，特别是刚一开场队员的调度非常好。他说：“大家都有一种求胜的欲望，整体打下来要比想象中顺利”。

至于中国女队，决赛中，丁宁、刘诗雯和朱雨玲三人出战，日本队则派出了早田希娜、伊藤美诚和石川佳纯。最终，中国队没有给“老对手”日本队任何机会，成功卫冕。

另一方面，在这届比赛中，中国乒乓球国家队前总教练刘国梁首次担任解说。

针对中国队的表现，被中国网友称为“怼王”的刘国梁说：“拿下比赛靠的是长期积累，中国队的实力已经有自信不怕他人学习，我们要拿出乒乓球的大国风范，不断创新。”

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