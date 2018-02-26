大范围雨雪过程未来三天将影响中国

中央气象台今天（26日）发布消息，指未来三天，大范围雨雪过程将影响中国。其中，内蒙古东部、东北今天有小到中雪，局地大雪；明天（27日）南方降水明显，江汉、江淮、江南大部有中到大雨。

据中新社报道，降温、降雪方面，未来三天，北方地区多冷空气活动，气温起伏较大；内蒙古东部、黑龙江、吉林、辽宁东北部等地有中到大雪，局地暴雪，强降雪主要出现在周三（28日）。

降雨主要集中在江汉江南等地。明天白天到夜间，南方地区自西向东将有明显降水过程，安徽、湖北、江西、湖南等地有中到大雨。

此外，中央气象台从今天晚间开始发布大雾黄色预警。

气象监测显示，今天早晨，安徽中南部、江苏西部、江西北部、湖南北部、湖北南部及新疆北部等地部分地区出现大雾，局地能见度不足200米。

交通运输部透露，受大雾影响，江苏、江西、湖北、湖南、新疆等地局部路段封闭。

中央气象台今天上午继续发布大雾黄色预警，预计今天夜间至明天上午，河北东南部、山东西部、河南北部、安徽中部、浙江西北部、福建西部、江西中南部、广东北部和西部、海南岛、四川盆地南部、重庆西部、贵州东北部等地部分地区有大雾，局地能见度不足200米。

同时，中央气象台今早10时发布海上大风黄色预警：预计，周三凌晨至中午，受入海气旋影响，东海东北部海域将有九级、阵风10级至11级的偏南风。

此外，黄海南部海域、东海西北部海域将有八级、阵风九级至10级的大风。

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