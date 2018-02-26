人民币372.6亿湖北鄂州建“顺丰机场”获批 顺丰今早一度涨停

随着电子商贸及网上购物的普及，中国快递业迅速壮大。国务院、中共中央军委发布上周五（23日）批复文件，正式同意总部在深圳的快递巨头——顺丰新建湖北鄂州民用机场，总投资约372.6亿元（人民币，下同，77.72亿新元）。

《星岛日报》今天（26日）报道指出，这意味着顺丰机场完成了正式审批，顺丰将成为中国国内第一个拥有自己机场的快递公司。据了解，该机场的货运量将仅次于北京、上海、广州、深圳四大机场，跻身中国全国前五位。

据批复透露，顺丰机场选址于湖北鄂州市燕矶镇杜湾村附近，性质为客运支线、货运枢纽机场，总投资372.6亿元。

按照规划，工程飞行区跑道按满足2030年旅客吞吐量150万人次、货邮吞吐量330万吨的目标设计。

航站楼、转运中心等设施按满足2025年旅客吞吐量100万人次、货邮吞吐量245万吨的目标设计，将成为中国全国货运量排名第五的机场。

此次批复同时对资金来源做出安排。机场工程由湖北省、顺丰旗下泰森控股等企业共同筹措，国家发改委、民航局对机场的客运支线功能安排中央预算内投资和民航发展基金予以支持。

转运中心工程则由泰森控股负责；供油工程由中国航空油料有限责任公司出资。

据报道，顺丰在航空物流领域布局已久。2009年，顺丰航空成立。2014年，顺丰成为中国国内首家自建航运的快递公司。

据财新网报道，截至2017年底，顺丰航空拥有41架全货机，租赁15架全货机，是中国国内拥有最多货机的物流公司。

顺丰拥有航线52条，覆盖37个中国主要城市，以及港台等地。

此前，国家民航局已于2016年同意顺丰机场选址湖北鄂州。湖北省则是在今年2月的《政府工作报告》中提出，将在鄂州打造国际航空物流枢纽，并设立200亿元航空产业发展基金，用于引进临空产业，希望打造成“中国孟菲斯”全球货运中心。

孟菲斯国际机场是位于美国田纳西州的一座民用机场，是世界最大的货运机场、美国西北航空的第三大转运中心、联邦快递总部所在地，同时也是海港航空和南方航空快递的枢纽机场。

据报道，中国国内另一家民营快递公司——圆通也在积极规划自己的航空基地，选址浙江嘉兴，但相比顺丰进展缓慢。

网媒“香港01”则报道说，受消息刺激，中国物流股大涨，顺丰今早曾升停板，最新报51.93元，升8.69%。公司市值升至2291.97亿元。圆通速递则升逾4%至15.43元。

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