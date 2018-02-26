国土资源部：确保2020年永久基本农田不少于15.46亿亩

中国国土资源部今天（26日）发布消息称，全面实行永久基本农田特殊保护，确保到2020年，中国全国永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩。

国土资源部耕地保护司负责人表示，耕地是中国最为宝贵的资源，永久基本农田是最优质、最精华、生产能力最好的耕地，划定并守住永久基本农田控制线功在当前、利及长远。

据报道，去年6月，中国永久基本农田划定总体完成，全国落实保护面积15.50亿亩，超过《全国土地利用总体规划纲要（2006—2020年）调整方案》确定的15.46亿亩保护任务目标。

报道指出，守住永久基本农田控制线，意味着已经划定的永久基本农田，特别是城市周边永久基本农田，原则上不得随意调整和占用。

国土资源部日前下发的通知规定，永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或者擅自改变用途，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。

此外，坚决防止永久基本农田“非农化”，永久基本农田必须坚持农地农用。

国土资源部耕地保护司上述负责人指出，推进永久基本农田建设，要结合实施乡村振兴战略和区域协调发展战略，以建设促保护。开展永久基本农田整备区建设，各省（区、市）结合当地实际，组织开展零星分散耕地的整合归并、提质改造等工作。

在保护机制建设方面，此次下发的通知强调，强化永久基本农田保护考核机制，落实地方各级政府保护耕地的主体责任，将永久基本农田保护情况作为省级政府耕地保护责任目标考核、粮食安全省长责任制考核、领导干部自然资源资产离任审计的重要内容。

同时，完善永久基本农田保护补偿机制。总结地方经验，积极推进中央和地方各类涉农资金整合，按照谁保护、谁受益的原则，探索耕地保护激励性补偿和跨区域资源性补偿。

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