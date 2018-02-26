中国科学家揭秘“激素引起肥胖”机理

中国科学院上海生命科学研究院昨天（25日）透露，该院“郭非凡研究组”发现了糖皮质激素通过大脑、引起肥胖的调控机制。相关论文新近在线发表于国际学术期刊Diabetes。

据中新社报道，郭非凡研究员长期致力于寻找肥胖“脑管家”。此番寻找的是糖皮质激素的“肥胖结症”。

糖皮质激素，是临床上使用最为广泛与有效的抗炎、抗休克药物和免疫抑制剂。这类药物虽然非常有效，但存在许多副作用，长期服用该药物的病人呈现肥胖症状，它的中枢调控机理此前不为人所知。

郭非凡昨天受访时介绍，人下丘脑的弓形核中，含有两类调节能量代谢的神经元：一类是促进食欲的AgRP神经元；另一类是抑制食欲的POMC神经元。

科学家们要寻找的“肥胖管家”便与POMC神经元有关。

在郭非凡的指导下，博士研究生邓雅岚等利用组织特异性基因敲除技术，在成年小鼠的POMC神经元中特异性敲除“肥胖管家”——SGK1基因（糖皮质激素和血清调控激酶1）。

结果发现，小鼠变胖，其能量消耗降低；与之相反，若增强SGK1，则会出现相反表型，缓解药物诱导的肥胖。

郭非凡表示，这一实验提示，SGK1基因可能是治疗肥胖，以及相关代谢性疾病新的潜在药物靶点。由此有望针对性地开拓新的预防、预测风险和治疗方法。

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