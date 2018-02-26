中国专家成功破译肝癌肺转移早期预警网络信号

肝癌的转移复发是影响患者生存率的关键原因，而肺是肝癌转移最常见的部位，早发现早干预成为攻克肝癌转移研究的难点和热点之一。

据中新社今天（26日）报道，复旦大学附属中山医院夏景林教授，携手中科院细胞生化所陈洛南研究员等，经四年研究，在肝癌肺转移发生机制上获得新发现。

研究人员不仅率先发现了肺转移发生前的临界（预警）阶段，还发现原发性肝癌肺转移的病情发展，并非渐进式，而是骤变拐点式。

据报道，研究人员筛选并绘制了“肝癌肺转移发生前”的早期预警网络信号图，对研究肝癌肺转移发生有重要临床价值。

据透露，中国专家的相关发现，已发表在最新一期国际核心期刊《自然?通讯》（Nature Communications）上。

据介绍，夏景林、陈洛南利用高转移人肝癌裸鼠模型，采用全基因组转录表达谱芯片，测定肝癌肺转移不同阶段的基因变化。

研究人员用原创性的动态网络生物标记物（DNB）方法，发现在肿瘤移植到裸鼠后的第三周，是肝癌肺转移发生的临界阶段，并成功鉴定和筛选出对肝癌肺转移具有“早期预警”价值的DNB核心基因。

课题组还进一步找到了在DNB核心基因中，起关键作用的基因“CALML3”。

根据“CALML3”与其相互作用基因表达水平的动态变化，课题组绘制出“肝癌肺转移发生前”的早期预警网络信号图。从图中，人们可清楚看出到第三周（即预警阶段）的前后变化最明显。

研究人员表示，“CALML3”作为抑癌基因，有望成为肝癌肺转移早期诊断标志物，以及抑制肝癌生长和肺转移的新靶点。

免费阅读30天